Национальный центр маркетинга видит сложности с увеличением экспорта в страны дальней дуги

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для увеличения экспорта в страны дальней дуги потребуется наращивание производства и минимизация транспортных издержек. Такое мнение высказал сегодня журналистам директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо на семинаре "Особенности и возможности для бизнеса в Беларуси" в НЦМ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Задача по диверсификации сложная, особенно что касается 30% поставок в страны дальнего зарубежья. Статистика такова, что 85% нашего экспорта определяют 12-13 наших партнеров, и там нет стран дальней дуги. В Азии (если мы вычитаем Китай) остается где-то 3% нашего экспорта, в Африке - 1,1%, американский регион (без США) - 1,4%", - отметил Валерий Садохо.

По его словам, чтобы обеспечить 30% экспорта в страны дальней дуги, надо нарастить производство на 25-30%, при этом нужно оценить, есть ли такие возможности. Если есть, нужно думать, какие товары будем поставлять с учетом дальнего транспортного плеча, которое создает неконкурентные условия для белорусской пищевой промышленности. "Увеличение доли поставок в страны дальней дуги до 30% возможно, но это трудный путь", - сказал Валерий Садохо.

В то же время в этом году Беларуси удалось закрепиться на азиатских рынках: экспорт в Китай вырос на 78%, товарооборот с Вьетнамом - на 80%. "Вьетнам является важной страной в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Любая техника, которая производится на территории Вьетнама, может беспошлинно поставляться в страны АСЕАН, это 500-миллионный рынок", - обратил внимание директор НЦМ. Он напомнил, что Беларусь и Вьетнам создали совместное предприятие по сборке техники МАЗ. Это открывает хорошие возможности для поставок продукции с территории Вьетнама в другие страны АСЕАН.

При этом Валерий Садохо считает, что белорусские экспортеры пока не используют все имеющиеся у них возможности для продвижения своих товаров. Например, на бесплатном ресурсе export.by есть возможность представить свою продукцию на английском языке, но пока это сделали лишь около 30% компаний. "Мы собираемся участвовать в выставке EXPO-2020 в Дубае и должны всему миру показать, что производит Беларусь. В этом плане есть недоработки, данный вопрос будем обсуждать на совещании в правительстве в ближайшие дни", - добавил он.

Одним из инструментов для поддержки экспортеров должен стать недавно принятый указ №412. По мнению директора НЦМ, он поможет малому и среднему бизнесу активнее участвовать в международных выставках за рубежом и выходить на внешние рынки.-0-