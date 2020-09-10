Научно-технический совет создан при главе Коллегии ЕЭК

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Научно-технический совет создан при председателе Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаиле Мясниковиче, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

В первом заседании совета в формате видеоконференции принял участие председатель ГКНТ Беларуси Александр Шумилин. На повестке было пять вопросов, в том числе перспективы развития евразийской экономической интеграции и научно-технического сотрудничества, работа экспертных групп, подготовка и реализация межгосударственных программ и инновационных проектов ЕАЭС. До конца года на обсуждение совета планируется внести проект межгосударственной программы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли". Далее в планах цифровые, инфраструктурные и энергетические программы, другие комплексные научно-исследовательские работы.

Александр Шумилин во время заседания отметил, что для совместных проектов необходимы эффективные инструменты поддержки инициатив с четким определением источников их финансирования. Он предложил Научно-техническому совету использовать положительный опыт работы Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ). МС НТИ готовит проект новой межгоспрограммы инновационного сотрудничества стран СНГ до 2030 года. Александр Шумилин также рекомендовал рассмотреть возможные источники и механизмы для финансирования межстрановых программ.

Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующий наднациональный регулирующий орган ЕАЭС. Основные ее задачи - обеспечение функционирования и развития союза, а также разработка предложений по экономической интеграции. Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии 1 февраля 2020 года стал представитель Беларуси Михаил Мясникович.-0-