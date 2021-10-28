Назаров: модернизация МТЗ позволит удвоить суммарный выпуск техники к 2030 году

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизация Минского тракторного завода позволит удвоить суммарный выпуск техники к 2030 году, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

В предстоящей пятилетке в промышленности планируется реализовать следующие стратегические задачи. Первая - реконструкция автобусного производства Минского автомобильного завода. "Мы увеличим мощности производства до 3 тыс. штук в год. Сегодня выпускаем максимально 1,5 тыс. Вчера была встреча с потенциальным европейским инвестором. Скорее всего, мы с ним подпишем в ближайшее время контракт на производство автобусов под ключ, - рассказал Юрий Назаров. - Второе - полная модернизация производства Минского тракторного завода с поэтапным увеличением объема выпуска тракторов современного технического уровня. Модернизация тракторостроительного производства позволит практически удвоить суммарный выпуск тракторов и машин до 70 тыс. штук к 2030 году и соответственно удвоить экспорт".

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