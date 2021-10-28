Назаров: рост промпроизводства по итогам 2021 года ожидается на уровне 5,3%

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 5,3%, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В текущем году промышленный комплекс Беларуси демонстрирует устойчивую динамику развития и остается основным драйвером роста экономики. По итогам 9 месяцев прирост производства составил почти 8% к соответствующему уровню прошлого года. Достигнутый уровень является максимальным за последнее десятилетие. Если сравнивать с нашими стратегическими партнерами по ЕАЭС, то по итогам 8 месяцев мы опередили по темпам российский промышленный комплекс на 4,1 процентного пункта, казахский - на 6,2 и Армению - на 7,6, - рассказал Юрий Назаров. - По нашей оценке, темп роста объема промышленного производства по итогам 2021 года ожидается на уровне 105,3% к 2020 году. Прогноз на 2022 год - более 103%".

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