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23 февраля 2022, 20:12

Назаров: техника МТЗ помогает белорусскому сельскому хозяйству добиваться высоких результатов

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Техника Минского тракторного завода помогает белорусскому сельскому хозяйству добиваться высоких результатов. Об этом заявил заместитель премьер-министра Юрий Назаров на презентации 4-миллионного трактора BELARUS, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня знаковое мероприятие не только для предприятия, машиностроителей, но и для всей Беларуси. Минский тракторный завод является флагманом промышленности. Вы своим ежедневным трудом вносите неоценимый вклад в нашу экономическую, продовольственную безопасность. В частности, в сельском хозяйстве без вашей техники невозможно добиваться высоких результатов, которые сегодня имеются. Все это позволяет нам с уверенностью двигаться дальше, строить долговременные планы", - подчеркнул Юрий Назаров.

Как отметил министр промышленности Петр Пархомчик, после развала Советского Союза многие заводы по производству тракторов прекратили свое существование. "Мы же не только выжили, мы состоялись. Создана широкая линейка тракторов марки BELARUS, начиная с самого маленького трактора мощностью 6 л.с. и заканчивая самыми большими - класса 7-8. И на этом предприятие не собирается останавливаться", - констатировал он.

По словам председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, на протяжении более 75 лет Минский тракторный завод является визитной карточкой столицы. "В послевоенные тяжелые годы тысячи минчан создавали этот завод, в холод и голод они сделали невозможное - подарили миру трактор-труженик, который в самых различных отраслях всегда выручал, являлся предметом гордости и надежности, - сказал он. - Десятки тысяч минчан посвятили свою жизнь именно тракторостроению. Есть целые трудовые династии, которые на протяжении долгих лет создали 4 млн тракторов. Эта техника является гордостью нашей страны".

Глава администрации Партизанского района столицы Валерий Вороницкий подчеркнул, что МТЗ вносит неоценимый вклад в развитие данного района Минска. "Ежегодно вы прирастаете в объемах производства, реализации товаров, экспорте. По итогам 2021 года вы сработали с большой чистой прибылью, значит есть повышение зарплат у сотрудников. Руководство постоянно вкладывает средства в дальнейшую модернизацию предприятия, чтобы выпускать современную, конкурентоспособную и востребованную продукцию", - отметил он.

Сегодня в ОАО "МТЗ" состоялась презентация четырехмиллионного трактора BELARUS. На выпуск первого миллиона Минскому тракторному заводу потребовалось 22 года, второго - 12 лет, третьего - 11 лет. Между трехмиллионным и четырехмиллионным трактором прошло 27 лет. Юбилейный трактор отправится в Могилевскую область. Ключи от него получил тракторист-машинист Николай Даречкин, который работает в Белыничском сельскохозяйственном производственном кооперативе "Колхоз "Родина". Также в программе торжественного мероприятия - пробег тракторов BELARUS по проспектам столицы.-0-

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