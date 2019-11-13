Назначены представители государства в органах управления трех предприятий

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров назначил представителей государства в органах управления трех предприятий легкой промышленности. Соответствующее решение содержится в постановлении Совмина №750 от 11 ноября 2019 года, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Первый заместитель председателя Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности Виталий Дединец назначен представителем государства в органах управления ОАО "8 Марта" и ОАО "Речицкий текстиль", заместитель председателя "Беллегпрома" Владислав Зайцев - в ОАО "Світанак" (Жодино).

Постановление вступило в силу в день его принятия.-0-