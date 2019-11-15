НДС и налоги от ВЭД составили в январе-сентябре более половины доходов бюджета Беларуси

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налог на добавленную стоимость и налоги от внешнеэкономической деятельности составили в январе - сентябре более половины доходов республиканского бюджета Беларуси. Такие данные приводятся в Бюллетене об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов за январь - сентябрь, который размещен на сайте Министерства финансов, сообщает БЕЛТА.

НДС составил 35,6% общего объема доходов бюджета, налоги от ВЭД - 19,8%, акцизы - 11,6%, налоги на доходы и прибыль - 4,6%. В целом налоговые доходы сформировали 77,6% доходов бюджета, неналоговые 13,6%, еще 8,8% обеспечили безвозмездные поступления.

На общегосударственную деятельность в январе - сентябре пришлось 44,2% общего объема расходов республиканского бюджета, 6,2% - на национальную оборону, 11,2% - на судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности, 16,3% - на национальную экономику. Еще 4,6% расходов направлено на здравоохранение, 2,7% - на физическую культуру, спорт, культуру и средства массовой информации, 4,9% - на образование, 8,9% - на социальную политику.

В структуре расходов на национальную экономику наибольшая доля у промышленности, строительства и архитектуры (30,3%), далее идет дорожное хозяйство - 27,1% и сельское - 21%.-0-