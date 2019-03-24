24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя финансовой грамотности стартует в Беларуси 25 марта с удара биржевого колокола на Белорусской валютно-фондовой бирже, сообщили БЕЛТА на бирже.

Белорусская валютно-фондовая биржа в первый день Недели финансовой грамотности традиционно откроет двери перед старшеклассниками. Символический удар в биржевой колокол даст старт проведению различных мероприятий по финансовой грамотности в Беларуси. На бирже в этот день для школьников проведут тематический урок, после чего состоятся конкурсы и викторины с награждением самых активных участников.

Международная Неделя финансовой грамотности 2019 (Global Money Week) продлится в Беларуси, как и во всем мире, по 31 марта. Цель многочисленных мероприятий, проводимых в ходе Global Money Week, - познакомить молодых людей с правилами финансового поведения, дать полезные советы о том, как разумно тратить и сберегать деньги, расширить знания о возможностях получения дохода.

История Global Money Week началась в 2012 году, когда была создана Международная организация финансового образования детей и молодежи Child and Youth Finance International (CYFI), одной из инициатив которой и стало проведение во всем мире Недели финансовой грамотности. Ежегодно количество стран и организаций, участвующих в этой кампании, увеличивается.

Беларусь одной из первых стран Восточной Европы поддержала эту важную образовательную инициативу и присоединилась к числу партнеров динамично набирающего обороты международного движения.-0-