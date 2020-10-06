Неэффективные деревообрабатывающие производства нужно переориентировать на новые продукты - Назаров

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неэффективные деревообрабатывающие производства нужно переориентировать на новые продукты, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Процесс модернизации производственных возможностей - это непрерывный процесс. Невозможно сегодня остановиться и сказать, что все сделано, почивать на лаврах", - отметил Юрий Назаров.

Так, на "ФанДОКе" было создано производство древесно-стружечных плит, однако оно оказалось неэффективным. "К сожалению, реализация производства получилась не очень хорошая, оборудование, скажем так, не первой свежести. Измерить его эффективность в прибыли невозможно, это производство генерирует убытки", - констатировал вице-премьер.

По его словам, не самая удачная технология была выбрана при создании производства МДФ на "Витебскдреве".

"Поэтому надо понимать - либо дальше их (неэффективные участки. - Прим. БЕЛТА) перепрофилировать во что-то, либо, может быть, уже не просто плиту продавать, а из этой плиты сделать какой-то продукт, попробовать снизить затраты и выйти на рынки", - сказал Юрий Назаров.

В качестве примера он привел "Ивацевичидрев", где развивают не только плитное производство, но и мебельное. "И мебель продают не только на внутреннем рынке, но в польских торговых сетях, сегодня подписаны контракты с IKEA. Причем продают не просто элементы мебели - полочку, а саму мебель в сеть IKEA. Это путь, куда дальше двигаться", - подчеркнул вице-премьер.

Он также обратил внимание, что в Беларуси сегодня перерабатывают несколько пород деревьев. Из хвойных это сосна и ель, из лиственных - береза.

В то же время в стране есть большие запасы такой породы, как осина. Пока ее перерабатывают в основном для производства топливной щепы или пеллет. На новой картонной фабрике в Добруше будет использоваться до полумиллиона кубометров осины, но только в Витебской области не востребованы более 2 млн кубометров. "Мы видим проблемы усыхания ели и сосны. Осина - быстрорастущая порода. И найти ей применение - это задача, которая стоит сегодня перед лесным комплексом", - считает Юрий Назаров.-0-