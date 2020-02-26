Нефть без премии в Беларусь будут поставлять в I квартале еще 5 российских компаний

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефть без премии будут поставлять в Беларусь кроме группы компаний "Сафмар" 5 российских компаний. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Эти 5 компаний - новые поставщики, с которыми мы еще не работали. То есть вместе с "Сафмаром" на I квартал у нас 6 компаний, которые будут с нами работать по рыночной цене без премии", - сказал Александр Тищенко.

Как сообщалось, Россия 1 января остановила поставки нефти в Беларусь из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. В правительстве также заявляли, что изучаются все возможные варианты альтернативных поставок.

Белорусские НПЗ (Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан") работают на загрузке 50%, в январе-феврале они переработают около 1,8 млн т нефти.-0-