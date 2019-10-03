Нефтехимические компании подписали на Форуме регионов в Житомире контракты более чем на $400 млн

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации нефтехимического комплекса Беларуси подписали с украинскими партнерами контракты более чем на $400 млн. Подписание состоялось на II Форуме регионов Беларуси и Украины в Житомире, среди участников которого представители нефтехимической отрасли во главе с председателем концерна "Белнефтехим" Андреем Рыбаковым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Контракты на выполнение сейсморазведочных работ по технологии 3D с обработкой и интерпретацией данных, работ по капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин на месторождениях подписаны дочерним предприятием объединения "Белоруснефть" в Украине ООО "Сервис Ойл" и АО "Укргаздобыча". Достигнуты также договоренности о поставках продукции Белорусского газоперерабатывающего завода РУП "ПО "Белоруснефть".

Заключены контракты на поставку в Украину стеклонитей, ровингов, стеклотканей и стеклосетки производства ОАО "Полоцк-Стекловолокно", полиэфирных нитей и нетканых материалов производства ОАО "СветлогорскХимволокно", шин ОАО "Белшина", удобрений Гомельского химического завода и ОАО "Гродно Азот".

Ряд соглашений о поставке нефтепродуктов подписала дочерняя компания ЗАО "Белорусская нефтяная компания" ООО "БНК-Украина". Представитель товаропроводящей сети концерна "БНХ-Украина" по подписанным на форуме меморандумам о сотрудничестве обеспечит поставки на украинский рынок продукции белорусской нефтехимии.

На организованной во время Форума регионов в Житомире выставке представлены удобрения ОАО "Гомельский химический завод" и ОАО "Гродно Азот", шинная продукция ОАО "Белшина", насосный агрегат (элемент флота гидроразрыва пласта при добыче нефти) РУП "ПО "Белоруснефть".

Как отметили в пресс-службе, Украина в силу географического положения и сложившихся многолетних экономических связей традиционно входит в тройку основных торговых партнеров концерна "Белнефтехим". Удельный вес экспорта продукции концерна в Украину составляет порядка 30% всего экспорта концерна.

В 2018 году товарооборот концерна с украинскими организациями составил $2,7 млрд и вырос по отношению к 2017-му на 14,6%. Основу экспорта в Украину составили поставки нефтепродуктов, удобрений, шин, полиэтилена. Также поставляются химические нити и волокна, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, нетканые материалы, кордные ткани, стекловолокно и изделия из него, растворы лаков и красок, алкидные смолы, полиамиды и прочая продукция химического комплекса Беларуси.-0-