Нефтехимия, транспорт и туризм - Ляшенко рассказал о перспективах сотрудничества с Татарстаном

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко сегодня в беседе с журналистами обозначил перспективные направления развития сотрудничества с Татарстаном, передает корреспондент БЕЛТА.

"Встреча глав государств закончилась поручением разработать программу выхода на товарооборот до $2 млрд, а это будет подразумевать мой приезд в Татарстан с изучением таких возможностей", - сказал Игорь Ляшенко. На вопрос, что будет обсуждаться во время такого визита, он ответил: "Мы начнем с автокомпонентов, потом пройдем по программе более глубоких проектов по химии и нефтехимии (думаю, с посещением "Татнефти"). Сегодня прозвучало ранее выдвигаемое белорусской стороной предложение по объединению усилий шинных комбинатов. И Беларусь, и Татарстан - достаточно крупные по меркам Европы производители шин. Предлагаю не производить похожие типоразмеры, а расширять ассортимент. Объединив усилия, мы охватим больший спектр услуг".

Игорь Ляшенко прокомментировал также возможность совместной добычи нефти: "Если тому предложению, которое сегодня прозвучало, будет дано технико-экономическое обоснование, конечно, мы включимся в эту работу".

Перспективы для увеличения товарооборота вице-премьер видит в наращивании производства тракторов МТЗ в Татарстане. Он подчеркнул, что следует развивать и туристическое направление. По мнению Игоря Ляшенко, для туристов из Татарстана особый интерес в Беларуси могут представлять Беловежская пуща и слуцкие пояса, а белорусы также с удовольствием посетят знаковые места Татарстана.

Вице-премьер рассказал и о планах по взаимодействию в сфере общественного транспорта. "Мы предполагаем поставку в следующем году до 200 единиц техники для нужд Казани. Насколько мне известно, жители хорошо оценивают ее дизайн и экологические качества", - добавил он.

По итогам 2018 года товарооборот между Беларусью и Татарстаном составил $1 млрд 282,4 млн (107,7% к уровню 2017 года), экспорт - $282,7 млн, импорт - $999,7 млн.

В Татарстане функционируют два производства белорусской техники: тракторов МТЗ и лифтов "Могилевлифтмаш". Всего в регионе работают четыре компании, созданные с участием белорусского капитала, организована дилерская сеть белорусских предприятий, имеются оптовые склады, торгово-фирменная сеть ряда производителей.-0-