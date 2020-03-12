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12 марта 2020, 12:30

Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ - "Белнефтехим"

Фото из архива
Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтепроводы готовы к прокачке азербайджанской нефти из Украины на Мозырский НПЗ, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Ожидаем приход танкера с азербайджанской нефтью в порт Одессы сегодня после обеда. После разгрузки начнется прокачка, нефтепроводы Одесса - Броды и Броды - Мозырь к ней готовы, проведены все обследования и экспертизы. Тем более опыт работы с данным направлением и такой нефтью уже имеется", - сказал Александр Тищенко.

Комментируя возможности по переработке нефти сорта Azeri Light на Мозырском НПЗ, пресс-секретарь отметил, что сложностей с этим не возникнет. "Легкая нефть не является проблемой. У нас есть поставки по нефтепроводу "Дружба" и от российских компаний (нефти сорта Urals. - Прим. БЕЛТА), с которыми мы работаем. Поэтому при смешивании никаких вопросов не возникает", - пояснил он.

По словам Александра Тищенко, прокачка нефти по трубопроводной системе на Мозырский НПЗ не влияет на поставки по другим направлениям. "Подготовительные мероприятия полностью обеспечивают бесперебойную работу по транзиту нефти", - подчеркнул он.

Что касается северного направления (балтийских портов), то Александр Тищенко рассказал: второй в этом месяце танкер с нефтью от трейдеров должен прийти во второй декаде марта.

Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый танкер с нефтью для Мозырского НПЗ вышел 6 марта из турецкого порта Джейхан. Еще два танкера с нефтью для Беларуси должны прийти в Одессу из Новороссийска и Супсы.

Через порт Клайпеды в марте будет поставлено около 160 тыс. т российской нефти без премии, купленной через трейдеров.

Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.-0-

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