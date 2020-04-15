Некоторые этапы сертификации можно провести онлайн или позже - Госстандарт

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые этапы сертификации продукции, услуг, систем менеджмента, персонала в связи с эпидемиологической ситуацией можно провести онлайн или перенести на более поздний срок, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации.

Например, при сертификации систем управления взаимодействие онлайн возможно при проведении предварительного и окончательного совещаний, сборе информации для аудита, проверке структурных подразделений организации, объектов выполнения работ, а также процессов. Информация о применении такого способа фиксируется в отчетах по аудиту.

Квалификационные экзамены при сертификации (повторной сертификации) компетентности персонала также возможно проводить с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Для регистрации деклараций о соответствия продукции требованиям техрегламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза субъектам хозяйствования предлагается воспользоваться информсистемой "Уведомительное декларирование" и не посещать органы по сертификации. Как отметили в Госстандарте, эта услуга становится все более востребованной. Так, если в прошлом году в системе было зарегистрировано более 3,8 тыс. деклараций, то в первом квартале 2020 года эта цифра уже превысила 1,4 тыс. Если нет возможности пользоваться этой системой, документы можно направлять в электронном виде и потом по почте.

"Данные меры по онлайн-взаимодействию носят временный характер и направлены на то, чтобы учесть риски и возможности субъектов хозяйствования, органов по сертификации и аккредитации в сложившейся эпидемиологической ситуации, не создать препятствий для выпуска продукции и работы организаций, обеспечив при этом безопасность товаров и услуг для потребителей", - пояснили в пресс-службе.-0-