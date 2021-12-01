1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые марки сигарет дорожают в Беларуси с 1 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Министерства по налогам и сборам.

"Табак-инвест" на 4-10 копеек повышает цены на некоторые виды сигарет LD, Monte Carlo, Camel, Winston, Richmond, Sobranie.

Из сигарет, ввозимых компанией "Беларусьторг", на 10-25 копеек подорожают некоторые виды Richmond, Aroma Rich, Kiss.

Гродненская табачная фабрика "Неман" и "Интер Тобакко" поднимать цены не будут.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.-0-