Некоторые виды одноразовой пластиковой посуды будут запрещены в общепите с 2021 года

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли определило перечень одноразовой пластиковой посуды, использование и продажа которой запрещаются в объектах общественного питания с 2021 года. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 19 февраля 2020 года №14, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, в данный перечень вошли одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, трубочки (соломинки) для напитков, чашки. Запет также коснется упаковки для продукции общественного питания и пищевых продуктов (контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки), за исключением упаковки для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.-0-