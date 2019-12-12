Необычно теплая погода не лучшим образом влияет на озимые культуры - Белгидромет

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агрометеорологические условия для озимых культур складываются не лучшим образом, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Необычно теплая погода не позволяет озимым культурам обрести состояние глубокого зимнего покоя. Под влиянием повышенного температурного режима растения утрачивают зимнюю закалку", - отметили в Белгидромете.
На большей территории Беларуси снежный покров на полях практически отсутствует. Почва в основном талая, небольшое промерзание сохраняется преимущественно на востоке страны. В первой декаде декабря температура почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур и корневой шейки многолетних трав была выше оптимальных значений.
Во второй декаде месяца в связи с сохранением теплой для этого периода погоды агрометеорологическая обстановка существенно не изменится.-0-