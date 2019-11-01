Нерешенный вопрос по компенсации налогового маневра РФ приведет к росту цен на нефтепродукты - Минфин

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если вопрос по компенсации потерь от налогового маневра, проводимого в нефтяной отрасли РФ, не будет решен, это приведет к росту цен на нефтепродукты в Беларуси. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов во время "Кастрычніцкага эканамічнага форума", министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализация налогового маневра влияет на внешнюю конкурентоспособность и на внутренние цены на нефтепродукты, поэтому нерешение вопроса по компенсации и переходу на единые принципы поддержки нефтепереработки будет приводить к росту внутренних цен", - считает глава Минфина. Это, по его словам, самое больше негативное последствие для нефтеперерабатывающих заводов, связанное с реализацией налогового маневра.

Что же касается доходов бюджета, то Максим Ермолович напомнил: доходы, выпадающие из-за налогового маневра, исходя из бюджетного правила, не влияли на структуру расходов бюджета, а являлись недолговым источником погашения обязательств по внешнему долгу. В течение трех лет Беларусь улучшала структуру государственного долга и расширяла возможности по доступу к рынкам заимствований в том числе, а также накапливала остатки средств бюджета для того, чтобы создать резерв исполнения обязательств в будущем.

Поэтому те изменения, которые происходят, безусловно, влияют на бюджет, возможности страны поддерживать уровень профицита сокращаются. Бюджет адаптируется к этим условиям, отметил глава Минфина. "Это сложная ситуация, но мы пока сжимаемся с точки зрения источников исполнения внешних обязательств", - добавил он. В целом, по словам Максима Ермоловича, в сложившейся ситуации "с бюджетом все более или менее понятно даже в среднесрочной перспективе". "Это существенное давление, но мы с этим давлением пытаемся справиться", - резюмировал он.-0-