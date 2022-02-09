9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нигерия заинтересована в поставках белорусской продукции. Об этом шла речь на встрече министра промышленности Беларуси Петра Пархомчика с Чрезвычайным и Полномочным Послом Нигерии в России и Беларуси по совместительству Абдуллахи Ибаиквалом Шеху, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минпрома.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества. Участники встречи подтвердили взаимную заинтересованность и готовность к реализации новых проектов в части поставок белорусской продукции на рынок Нигерии.

Абдуллахи Ибаиквал Шех во время встречи

"Министр промышленности выразил надежду, что визит посла в Беларусь послужит новым импульсом для развития действующих и новых белорусско-нигерийских проектов", - рассказали в Минпроме.-0-

Абдуллахи Ибаиквал Шех и Петр Пархомчик

Фото Минпрома