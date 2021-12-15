Никитина: активизация бизнес-контактов создает новые потоки капитала в страну

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Активизация бизнес-контактов углубляет действующие и создает новые потоки капитала в Беларусь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала заместитель министра экономики Анжелика Никитина.

На днях Национальное агентство инвестиций и приватизации (НАИП) подписало меморандум о сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA). Поясняя значение подобных договоренностей для привлечения инвестиций в Беларусь, Анжелика Никитина подчеркнула, что они позволяют наладить прямые каналы коммуникации между бизнесменами двух стран.

"Расширяя базу деловых контактов за счет новых международных партнеров и популяризуя наши инвестиционные возможности и предложения, систематизированные в "Дорожной карте инвестора", мы углубляем действующие межстрановые потоки капитала и создаем новые. К примеру, прямые иностранные инвестиции на чистой основе за девять месяцев из Республики Корея в Беларусь удвоились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это весомый результат продуктивной информационной работы НАИП и KOTRA", - подчеркнула она.

По ее словам, аналогичные наработки могут быть применены и в сотрудничестве с партнерами из стран дальней дуги, где есть незадействованный потенциал. "Это важный элемент нашей инвестиционной стратегии на следующий год и пятилетку", - отметила заместитель министра.-0-