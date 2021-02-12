Нормы для градостроительных проектов утверждены в Беларуси

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 ноября 2020 года №87, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования". Они устанавливают состав и содержание градостроительных проектов общего, детального и специального планирования и предназначены для применения заказчиками и разработчиками таких проектов, государственными органами и организациями, осуществляющими градостроительную и строительную деятельность. В постановлении говорится, что при разработке градостроительных проектов могут быть определены специальные условия и требования в соответствии с законодательством.

Строительные нормы разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.-0-