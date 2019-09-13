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13 сентября 2019, 13:16

Новая редакция Налогового кодекса положительно повлияла на деловой климат в Беларуси - Тарасевич

Фото из архива
Фото из архива
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13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая редакция Налогового кодекса, которая была принята в декабре прошлого года, положительно повлияла на деловой климат в Беларуси. Такое мнение высказала сегодня в Могилеве на расширенном заседании президиума научно-консультативного совета по вопросам социально-экономического развития при Президиуме Совета Республики директор бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс службе верхней палаты белорусского парламента.

На заседании представители бизнеса, МНС, парламентарии, ученые обсудили, как на практике реализуются нормы обновленного Налогового кодекса. "Если говорить о новой редакции Налогового кодекса, то она сработала. Тот труд, который был проделан с точки зрения уменьшения налогового администрирования, бизнес оценил", - отметила Жанна Тарасевич. Стало проще считать налог на прибыль, внесены важные изменения, которые регулируют налоги на землю и недвижимость. В целом упрощена система налогооблажения, особенно для индивидуальных предпринимателей.

В то же время фискальная политика требует дальнейшего совершенствования, более динамичного перехода к стимулирующим мерам, считает руководитель бизнес-союза. "Но это не означает, что нужно отменить какие-то налоги. Необходимо просто пересмотреть, сделать инвентаризацию налогов, неналоговых платежей, которые входят в налоговую нагрузку, и после этого думать над дальнейшими шагами", - сказала она. В качестве примера Жанна Тарасевич привела обязательные социальные отчисления. По мнению бизнеса, система их выплаты требует совершенствования - перераспределения нагрузки между работником и нанимателем. Деловые круги также волнуют вопросы маркировки товаров, отдельные нюансы отчислений страховых выплат и другие.

Как отметил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, парламентарии проводят мониторинг реализации норм Налогового кодекса на практике. "Нам важна обратная связь - упрощена ли система налогообложения, насколько сформирована база нормативно-правовых актов второго уровня, подзаконных актов и так далее",- пояснил спикер. Одна из главных задач новой редакции кодекса - включение норм прямого действия и уменьшение отсылочных норм. Это облегчает работу экономических служб организаций и предприятий. "По имеющимся сведениям серьезных нюансов нет. Все отмечают, что налогообложение несколько улучшилось с принятием новых норм, формулировок Налогового кодекса", -отметил он.

Цель заседания в Могилеве - услышать руководителей предприятий, парламентариев, ученых, представителей органов власти по этим вопросам. "Мы хотим обсудить, как обстоят дела, и при необходимости принять решение о работе над изменениями и дополнениями в действующее законодательство, - подчеркнул руководитель верхней палаты парламента.- В Совете Республики не ставят под сомнение те решения, которые приняты в рамках Налогового кодекса. Но совершенствование налогового законодательства - процесс постоянный и, безусловно, без мнения тех, для кого это делается, сложно говорить об, образно выражаясь, "попадании в десятку".

В свою очередь министр по налогам и сборам Сергей Наливайко добавил, что МНС видит те моменты по Налоговому кодексу, которые нужно отшлифовать. "Мы хотим услышать бизнес: что первично и требует внимания. Это больше техническая работа, которая не влияет на концептуальные основы документа. Несмотря на то, что это узкие моменты, мы хотим, чтобы их одинаково воспринимали и трактовали", - подытожил министр.-0-

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