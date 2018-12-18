Новая сборочная линия техники "Амкодор" открылась в Египте

18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новая сборочная линия техники ОАО "Амкодор" открылась в Египте, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Каире.
Работа по созданию второй сборочной линии "Амкодора" в Египте проходила в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между белорусским ОАО, Национальной организацией военной промышленности и ее предприятиями, а также Египетской компанией по сельскохозяйственному развитию, подписанным в ходе заседания белорусско-египетской торговой комиссии в ноября этого года в Каире.
На базе одного из предприятий Национальной организации военной промышленности в г. Абу Заабиль во взаимодействии с Египетской компанией по сельскохозяйственному развитию организована тестовая сборка погрузчиков "Амкодор". Собрано два вилочных погрузчика, два погрузчика с бортовым поворотом, один колесный погрузчик.
В посольстве отметили, что планируется использование этой техники в крупных инфраструктурных проектах в Египте. Ожидается также постепенная локализация производства.-0-
Фото посольства Беларуси в Каире
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4132 BYN
|2.413 BYN
|2.415 BYN
|USD
|2.1262 BYN
|2.125 BYN
|2.128 BYN
|RUB
|3.1849 BYN
|3.18 BYN
|3.19 BYN