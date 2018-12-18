Новая сборочная линия техники "Амкодор" открылась в Египте

18 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Новая сборочная линия техники ОАО "Амкодор" открылась в Египте, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Каире.

Работа по созданию второй сборочной линии "Амкодора" в Египте проходила в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между белорусским ОАО, Национальной организацией военной промышленности и ее предприятиями, а также Египетской компанией по сельскохозяйственному развитию, подписанным в ходе заседания белорусско-египетской торговой комиссии в ноября этого года в Каире.

На базе одного из предприятий Национальной организации военной промышленности в г. Абу Заабиль во взаимодействии с Египетской компанией по сельскохозяйственному развитию организована тестовая сборка погрузчиков "Амкодор". Собрано два вилочных погрузчика, два погрузчика с бортовым поворотом, один колесный погрузчик.

В посольстве отметили, что планируется использование этой техники в крупных инфраструктурных проектах в Египте. Ожидается также постепенная локализация производства.-0-

Фото посольства Беларуси в Каире