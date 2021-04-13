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Экономика
13 апреля 2021, 13:00

Новейший испытательный стенд установят на Минском моторном заводе

Фото ММЗ
Фото ММЗ

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский моторный завод продолжает модернизацию производства и внедрение новых технологий. В частности, на предприятии планируется установить новейший испытательный стенд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ММЗ.

"Современный высокотехнологичный испытательный стенд с системой автоматизированного управления для испытаний двигателей мощностью до 240 кВт будет установлен на Минском моторном заводе. На новом оборудовании будут проводиться опытно-конструкторские работы и испытания двигателей высоких экологических уровней, включая Евро-6 и Stage 5", - отметили в пресс-службе.

Контракт на поставку оборудования заключен с австрийской фирмой, выигравшей тендер. "Сотрудничество с австрийской компанией для ММЗ не новое, в одном из боксов экспериментального цеха в прошлом году уже была установлена система для оценки эмиссии взвешенных частиц в отработавших газах двигателя количественным методом APC xApp и газоаналитическая система SESAM i60. Обе зарекомендовали себя как оборудование высшего класса", - пояснили на предприятии.

Новый испытательный стенд позволит проводить испытания по определению технико-экономических и экологических показателей двигателей. Испытательный бокс будет оснащен системами для нагружения и обеспечения работы двигателя и измерительным оборудованием для измерения выбросов вредных веществ в отработавших газах.

Кроме этого в боксе будет смонтировано большое количество вспомогательного оборудования, обеспечивающего возможность задания требуемых условий испытаний. В частности, в составе стенда будет система кондиционирования воздуха на впуске в двигатель с контролем температуры и влажности. Идеально продуманная система испытаний двигателей позволяет контролировать качество производства и тестировать двигатели на соответствие самым высшим нормам экологического класса, европейского уровня.

"До момента запуска на Минском моторном заводе этого сложнейшего современного оборудования предстоит выполнить большой объем работ. Между ММЗ и фирмой-изготовителем согласована большая номенклатура поставки. Одновременно с этим на заводе идет подготовка помещения и необходимых коммуникаций. Должны быть соблюдены все необходимые требования для установки такого сложного и высокоточного оборудования: зонирование, детальная планировка, строгое соблюдение норм охраны труда, безопасности", - рассказали в пресс-службе.

Монтаж механической и электрической частей, пусконаладочные работы будут проводиться при непосредственном участии австрийских специалистов. Они же займутся и обучением наших инженеров и испытателей работе на этом современном оборудовании.

Минский моторный завод - производитель современных дизельных, газодизельных, газопоршневых двигателей. Специализируется на разработке, проектировании и изготовлении современных трех-, четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей. На заводе выпускается более 100 модификаций двигателей в диапазоне мощности от 7 до 330 кВт, предназначенных для установки на сельскохозяйственную, дорожно-строительную и лесоуборочную технику, автомобили и автобусы, энергоустановки, компрессоры и другие агрегаты. Двигатели ММЗ поставляются на конвейеры 49 предприятий в Беларуси, странах СНГ и дальнего зарубежья, продукция продается в более чем 50 стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки. При производстве двигателей используются комплектующие всемирно известных компаний.-0-

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