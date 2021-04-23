Новгородская область прорабатывает возможность участия белорусских строителей в возведении соцобъектов

23 апреля, Великий Новгород /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новгородская область России прорабатывает возможность участия белорусских строителей в возведении жилья и социальных объектов на территории региона. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, сообщила первый вице-губернатор Вероника Минина.

Она напомнила, что в 2019 году делегация Новгородской области посещала Минск, встречалась с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. Тогда же между правительствами Беларуси и Новгородской области было заключено соглашение о сотрудничестве. "Затем в наш регион приезжала белорусская делегация во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко для обсуждения конкретных проектов, - сказала Вероника Минина. - Со стороны Беларуси сотрудничество курирует министр строительства и архитектуры, поэтому одно из основных направлений - строительство. Буквально две недели назад к нам приезжали коллеги из Беларуси, мы рассматриваем, прорабатываем сейчас в правовом поле возможность участия строителей из Беларуси в возведении наших социальных объектов. Сейчас этот вопрос на постоянном контроле".

По словам первого вице-губернатора, в настоящее время региону нужно как минимум две новые школы, несколько детских садиков. "Качество работы строителей из Беларуси всегда достаточно высокое, - констатировала она. - У нас уже был опыт взаимодействия: Беларусь нам построила так называемый дом медиков. Мы заинтересованы в строительных мощностях коллег из Беларуси".

Вероника Минина отметила, что регион имеет давние связи с Беларусью. Прежде они строились в основном в сфере АПК - поставки сельхозтехники, продуктов питания, переработка. "Прорабатывается один из новых проектов - производство экологически чистого питания, мы будем пытаться войти с ним в бюджет Союзного государства, - сообщила первый вице-губернатор. - Это наш Новгородский университет (Институт сельского хозяйства) и Национальная академия наук Беларуси. Уже прорабатывается их совместное участие в этом проекте. Это те шаги, которые будут полезны обеим сторонам".

Товарооборот Беларуси с Новгородской областью в 2020 году составил $57,5 млн, сократившись по сравнению с 2019 годом на 23,8%. При этом поставки товаров из Беларуси возросли в прошлом году на 18,4%, а импорт из Новгородской области сократился на 39,35%. Основу поставляемых товаров из Беларуси составили молочная продукция, яйца и другие продукты питания, пластмассы, сахар, древесина, удобрения, электрические машины и оборудование. На территории Новгородской области зарегистрировано 15 организаций с участием белорусского капитала.

Встреча представителей СМИ с первым вице-губернатором состоялась в рамках пресс-тура в Новгородскую область, организованного для белорусских и российских журналистов Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".-0-