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23 июля 2021, 18:21

Новинки техники показало ОАО "Амкодор-КЭЗ" на открытии модернизированных цехов

Ленту режут директор ОАО "Амкодор-КЭЗ" Александр Козлов, премьер-министр Роман Головченко, первый заместитель председателя облисполкома Витебского облисполкома Олег Мацкевич
Ленту режут директор ОАО "Амкодор-КЭЗ" Александр Козлов, премьер-министр Роман Головченко, первый заместитель председателя облисполкома Витебского облисполкома Олег Мацкевич

23 июля, Толочинский район /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Точную, выверенную работу новой мелиоративной техники белорусского производства продемонстрировали на открытии модернизированных цехов ОАО "Амкодор-КЭЗ" в городском поселке Коханово Толочинского района, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественной церемонии принял участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Он ознакомился с новинками производства, в том числе теми, которые сошли с конвейера уже в июне этого года, расспросил у специалистов предприятия о преимуществах техники и ее производительности. Аналогов некоторых моделей нет в мире, их производительность увеличилась до 10 раз.

На предприятии
На предприятии

Премьер-министр также испытал на себе, насколько комфортно чувствуют себя водители таких машин, лично посидев в кабинах некоторых новинок. Роман Головченко протестировал и первый в Беларуси гусеничный экскаватор с ковшом объемом 1 куб.м. Эта машина сошла с конвейера только сегодня, и на предприятии состоялся ее дебют во время демонстрационного показа. Экскаватор будет использоваться в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, а также при проведении мелиоративных работ. Новый экскаватор может разрабатывать мерзлый грунт, а также предварительно разрыхленные мерзлые и скальные породы. Мощные бульдозеры, выпущенные в Коханово, могут быть задействованы и на тушении пожаров. Работу этих машин показали на испытательном полигоне предприятия. Высокие гости убедились, что такой технике не страшны ни зной, ни град, ни неустойчивый грунт, а, например, новым укладчиком может управлять и хрупкая девушка.

Премьер-министр Роман Головченко и председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин
Премьер-министр Роман Головченко и председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин

Производственная линейка "Амкодор-КЭЗ" включает 11 наименований. Предприятие, основанное в 1974 году, изначально специализировалось на обслуживании и ремонте экскаваторов, а теперь это современный завод, который выпускает машины будущего. С 2013 года предприятие вошло в состав холдинга "Амкодор". И с того момента планомерно проводилась его модернизация. Общая сумма инвестиций в это направление составила более Br25 млн. Здесь были разработаны и приняты к производству востребованные на рынке образцы современной техники. "Амкодор-КЭЗ" является единственным в нашей стране производителем мелиоративных машин и одноковшовых гидравлических экскаваторов на гусеничном и колесном ходу, траншеекопателей, гусеничных бульдозеров и других специализированных машин. Техника кохановского завода способна работать в болотистой местности и на слабых грунтах.-0-

С символическим ключом директор ОАО "Амкодор-КЭЗ" Александр Козлов
С символическим ключом директор ОАО "Амкодор-КЭЗ" Александр Козлов
Премьер-министр Роман Головченко
Премьер-министр Роман Головченко
"Амкодор-КЭЗ"
"Амкодор-КЭЗ"
На предприятии
На предприятии
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко осматривает технику
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко осматривает технику
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в кабине бульдозера
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в кабине бульдозера
Новый гусеничный экскаватор
Новый гусеничный экскаватор
Роман Головченко управляет новым гусеничным экскаватором
Роман Головченко управляет новым гусеничным экскаватором
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко осматривает технику
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко осматривает технику
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время посещения предприятия
На производстве
На производстве
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко общается с работником предприятия
Премьер-министр Беларуси Роман Головченко общается с работником предприятия
На производстве
На производстве

Фото Павла Орловского

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Головченко предприятие
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