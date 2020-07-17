Новое оборудование на "Мостовдреве" позволит увеличить выпуск фанеры на 10-15%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях холдинга организаций деревообрабатывающей промышленности Borwood продолжается точечная модернизация, новое оборудование установлено в ОАО "Мостовдрев" сообщили БЕЛТА в холдинге.
"На предприятиях холдинга Borwood продолжается точечная модернизация производств для совершенствования технологических процессов, повышения эффективности использования сырья и материалов. В настоящее время на фанерном производстве входящего в Borwood предприятия "Мостовдрев" установлен автоматический горячий пресс японской фирмы Kitagawa", - рассказали в холдинге.
Новое оборудование работает в режиме пусконаладки под контролем японских специалистов. Оно позволит заменить четыре существующих пресса и увеличить объем выпускаемой фанеры на 10-15% без дополнительных инвестиций в остальное технологическое оборудование.
Холдинг Borwood объединяет девять производственных предприятий деревообработки, лесозаготовительное предприятие и единого оператора по реализации продукции ("Белорусская лесная компания"). Функции управляющей компании холдинга возложены на дочернюю структуру Банка развития Республики Беларусь - УП "БР-Консалт". Более 80% продукции предприятий холдинга поставляется на экспорт в более чем 40 стран.-0-
Фото холдинга Borwood