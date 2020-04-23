Новшества по микрозаймам защитят права потребителей, заключенные договоры скорректируют - Нацбанк

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новшества по микрозаймам защитят права клиентов микрофинансовых организаций, сообщил начальник главного управления регулирования некредитных финансовых организаций Национального банка Дмитрий Набздоров сегодня во время онлайн-брифинга о вступлении в силу указа от 23 октября 2019 года №394 "О предоставлении и привлечении займов", передает корреспондент БЕЛТА.

Новые правила по микрозаймам в Беларуси будут действовать с 27 апреля Указ принят для совершенствования деятельности по регулярному предоставлению и привлечению займов, а также для того, чтобы усилить защиту прав клиентов микрофинансовых организаций.

"Нормы указа №394 призваны улучшить условия деятельности микрофинансовых организаций, снизить издержки компаний, повысить защищенность физических лиц (клиентов микрофинансовых организаций. - Прим. БЕЛТА). Поэтому рекомендации Нацбанка - заключать договор непосредственно в рамках указа №394, потому что именно в этом случае права заемщика максимально защищены, и у Нацбанка есть все необходимые механизмы для защиты прав потребителей таких микрофинансовых услуг", - отметил Дмитрий Набздоров.

После вступления указа №394 в силу 27 апреля ограничиваются суммы процентов и неустойки, которые могут быть начислены по договорам микрозайма. Проценты за весь срок пользования микрозаймом не могут превышать его двукратной суммы. Совокупный размер штрафов за время действия договора микрозайма не может превысить половину предоставленного финансирования.

Сохраняется норма о том, что гражданин может досрочно погасить микрозайм без каких-либо штрафных санкций.

"Новации распространяются как на вновь заключенные договоры микрозайма, там и на ранее заключенные. Микрофинансовым организациям дано 2 месяца, чтобы привести все ранее заключенные договоры в соответствие с новыми положениями", - пояснил представитель Нацбанка.

Расширяется спектр услуг, которые могут оказывать ломбарды. Если раньше они занимались исключительно предоставлением микрозаймов, то сейчас получают еще 3 дополнительные функции. Так, они смогут заниматься хранением вещей, комиссионнной торговлей, скупкой вещей для последующей продажи.

Автоломбарды смогут предоставлять микрозаймы под залог автомобилей без оставления автомобилей самому автоломбарду. Раньше человек должен был оставить свой автомобиль ломбарду, сейчас он может получить взаймы деньги, оформив залог и уехав на своем автомобиле.

Указом №394 расширяется перечень лиц, которые могут быть членами потребительского кооператива.

Новацией является то, что все микрофинансовые организации должны иметь сайт в интернете. Там должна быть размещена информация об условиях предоставления микрозаймов, минимальной и максимальной процентной ставке, возможности досрочно погасить займ без штрафных санкций. "Это сделано, чтобы человек мог дистанционно изучить сайт и оценить, стоит ли заключать договор с этой организацией, устраивают ли его условия, а уже потом приступать к заключению договора", - отметил Дмитрий Набздоров.

С 27 апреля ограничен так называемый возвратный лизинг. Ранее нарекания вызывали договоры возвратного лизинга бытовой техники, когда граждане думали, что они получают деньги взаймы, но заключался другой гражданско-правовой договор. При исполнении этого договора возникали трудности. Теперь ограничена возможность договоров возвратного лизинга в отношении бытовой техники, его можно заключить только в отношении авто или недвижимости.

Кроме того, ужесточаются требования к рекламе микрофинансовой деятельности. Теперь при рекламе нужно указать не только содержание продукта, процентные ставки, но и сделать ссылку на законодательный акт, который позволяет конкретному субъекты хозяйствования регулярно предоставлять взаймы.

"Эта мера позволит исключить рекламу деятельности организаций, которые не имеют права в соответствии с законодательством предоставлять микрозаймы. Соответственно, если из этого сегмента часть клиентов перейдет в легальный сегмент ломбардной деятельности либо некоммерческих микрофинансовых организаций, это будет способствовать дальнейшему развитию микрофинансирования", - пояснил Дмитрий Набздоров.-0-