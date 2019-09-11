Новшества в работе советов по развитию предпринимательства помогут эффективнее решать проблемы в регионах

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональные советы по развитию предпринимательства будут работать по единым правилам. Это поможет эффективнее решать проблемные вопросы предпринимателей на региональном уровне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики, комментируя постановление Совета Министров от 9 сентября 2019 года №604, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале .

Постановлением утверждены единые цели и задачи для всех региональных советов, установлен единый регламент работы и права совета, права и обязанности членов совета, порядок формирования его состава.

Теперь состав совета будет формироваться из представителей субъектов хозяйствования, которые занимаются деятельностью на территории региона.

В его состав смогут войти представители объединений предпринимателей, субъектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, научного сообщества, физлица, не зарегистрированные в качестве ИП, ремесленники, хозяева агроусадеб.

Совет будет работать под руководством председателя исполкома либо его заместителя, ответственного за развитие экономики в регионе. Заместителя председателя будут избирать члены совета из числа представителей субъектов хозяйствования частной формы собственности.

Определены также основные задачи региональных советов. Среди них выработка и продвижение инициатив по активизации предпринимательской деятельности и повышению вклада частного бизнеса в развитие региона, выявление характерных проблем, выработка и представление предложений об их системном решении в Совет по развитию предпринимательства. Кроме того, советы будут заниматься рассмотрением споров и конфликтов между предпринимателями и местными властями.

Информация о деятельности регионального совета будет открытой и общедоступной и размещаться на официальном сайте исполкома.

В Минэкономики полагают, что утверждение типового положения об областном (районном) совете по развитию предпринимательства будет способствовать решению проблемных вопросов предпринимателей на региональном уровне, а также росту уровня доверия бизнеса к местной власти. Предполагается, что новые правила позволят повысить уровень ответственности местной власти за принятие решений, влияющих на условия ведения бизнеса в регионах.

С учетом практики работы общественно-консультативных (экспертных) советов по развитию предпринимательства (ОКС), созданных при госорганах, постановлением внесены изменения технического характера в постановление Совмина от 20 марта 2012 года №247 "Об организации общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов по развитию предпринимательства, вопросов осуществления предпринимательской деятельности и внесении дополнений постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2008 года №2070". Они направлены на совершенствование деятельности ОКС, а также оптимизацию работы диалоговых площадок, созданных при исполкомах (посредством упразднения при исполкомах ОКС).

Первые региональные советы по развитию предпринимательства появились в 2011 году. Сейчас при облисполкомах, рай- и горисполкомах, администрациях районов Минска создано 138 советов по развитию предпринимательства. Вместе с тем единый порядок регулирования их деятельности на законодательном уровне отсутствовал. Их функции и полномочия определялись соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами. Как следствие, не во всех регионах в должной мере выполнялись возложенные на советы задачи: оперативное решение проблем бизнеса, находящихся в компетенции органов местной власти, создание условий для взаимодействия бизнеса и государства в сфере поддержки и развития предпринимательства.-0-