Новую технику БелАЗ запустили в эксплуатацию во Вьетнаме

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественная церемония запуска в эксплуатацию четырех карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 130 т состоялась 2 апреля в провинции Куангнинь на севере Вьетнама. Соответствующая информация размещена на сайте посольства Беларуси во Вьетнаме, сообщает БЕЛТА.

"Автотехника такой тоннажности стала первой в истории горнодобывающей отрасли Вьетнама, что в очередной раз подтвердило высокий уровень доверия к продукции ОАО "БелАЗ", а также мировое лидерство белорусского предприятия в сегменте 130-тонных самосвалов", - отмечают в диппредставительстве.

В мероприятии приняли участие посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин, руководители ОАО "БелАЗ", ОАО "Белшина", вьетнамской горнодобывающей корпорации Vinacomin, в условиях карьеров которой будут проходить испытания поставленных автомобилей, а также представители дилерской сети белорусских компаний.-0-