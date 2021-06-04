Новую технологию таможенного оформления товаров из интернет-магазинов протестируют в ЕАЭС

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Новая передовая технология таможенного оформления товаров электронной торговли, доставляемых почтовыми операторами и экспресс-перевозчиками, будет протестирована во время экспериментов, которые планируется провести в странах Евразийского экономического союза. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам заседания рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию.

Одна из целей новой технологии - обеспечить комфортные условия получения потребителями посылок из иностранных интернет-магазинов. "На заседании рабочей группы при Консультативном комитете по таможенному регулированию по совершенствованию порядка таможенных операций в отношении экспресс-грузов и международных почтовых отправлений поддержаны проекты соответствующих документов. Это акты ЕЭК, подготовленные в развитие распоряжения Совета ЕЭК от 5 апреля "Об отдельных вопросах проведения в государствах - членах Евразийского экономического союза пилотных проектов (экспериментов) в области внешней электронной торговли товарами", - отметили в пресс-службе.

В частности, документы определяют особенности заполнения декларации на товары для экспресс-грузов и заявления о выпуске товаров до подачи декларации в отношении товаров электронной торговли. Также предусматривается дополнительная категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации, что ускорит их доставку потребителям.

"Кроме того, комиссия подготовила изменения, направленные на расширение возможностей применения декларации на экспресс-грузы, в том числе в отношении экспортируемых товаров. Это упростит таможенное декларирование экспортируемых экспресс-грузов и может придать определенный импульс развитию внешней электронной торговли, в том числе применительно к экспорту товаров союза", - добавили в ЕЭК.-0-