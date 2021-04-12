Новые нормы для определения класса сложности объектов строительства приняты в Беларуси

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты новые нормы для определения класса сложности объектов строительства. Это предусмотрено постановлением Минстройархитектуры от 26 октября 2020 года №63, в соответствии с которым утверждаются и вводятся в действие строительные нормы СН 3.02.07-2020 "Объекты строительства. Классификация", разработанные РУП "Стройтехнорм", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Указанные нормы предназначаются для определения класса сложности объектов строительства и входящих в их состав зданий и сооружений. Они также устанавливают их классификацию при осуществлении архитектурной и строительной деятельности.

Согласно документу не подлежат классификации объекты, не относящиеся к объектам строительства, размещаемые без получения в установленном порядке разрешительной документации на строительство, изолированные помещения зданий и сооружений, технологическое оборудование и трубопроводы, а также инженерные сети и оборудование, размещаемые в эксплуатируемых зданиях и сооружениях.

Нормы "Объекты строительства. Классификация" вводятся в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.-0-