2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые стимулы для развития конкуренции на рынке электроэнергии появятся в Беларуси. Это предусмотрено проектом указа "О развитии конкуренции в сфере электроэнергетики", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Как пояснила заместитель министра энергетики Ольга Прудникова, проект указа затрагивает отношения энергоснабжающих организаций ГПО "Белэнерго", юридических лиц - потребителей электроэнергии и независимых производителей - владельцев блок-станций, которые в свое время создавались для обеспечения собственных потребностей в электроэнергии, но с течением времени у них появилась необходимость в реализации ее излишков.
"Действующим законодательством предусмотрена реализация излишков либо для продажи в сети энергосистемы, и мы ее выкупаем, либо эта электроэнергия транспортируется по нашим сетям обособленным подразделениям юридических лиц", - пояснила Ольга Прудникова.
Проект указа дает возможность владельцам блок-станций продавать электроэнергию через сети энергосистемы, при этом как в своем регионе, так и за его пределами.
"Предлагаемые меры создают условия для реализации электроэнергии для потребителей по свободно формируемым ценам. Соответственно, это и возможное выравнивание ценового диапазона на будущем электроэнергетическом рынке, - отметила замминистра. - Данные меры формируют основу для новых конкурентных отношений, и, соответственно, новых стимулов для развития электроэнергетического рынка".
По итогам общественного обсуждения проекта указа, а также рассмотрения документа в госорганах и облисполкомах в Минэнерго поступили предложения и рекомендации. Все они будут внимательно изучены для последующей выработки согласованных подходов по реализации обозначенных мер.-0-