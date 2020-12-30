Новые строительные нормы для складских зданий приняты в Беларуси

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 6 октября 2020 года №62, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Складские здания". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти стройнормы распространяются на складские здания и помещения складского назначения, не требующие реализации специфичных строительных мероприятий для создания особых параметров среды, требуемых для обеспечения условий хранения сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, товарной продукции и иных единиц хранения, а также на здания и помещения с холодильными камерами, предназначенными для хранения пищевых продуктов, склады минеральных удобрений и средств защиты растений со специфичными строительными мероприятиями. Они не распространяются на проектирование складов с особыми параметрами среды хранения: взрывчатых, радиоактивных и химически опасных веществ, горючих газов, негорючих газов в таре под давлением более 70 кПа, нефти и нефтепродуктов, муки (за исключением фосфоритной, известняковой, доломитовой и т.п.), комбикормов, а также на проектирование зданий и помещений зернохранилищ, складов лесных материалов, складов в подземных сооружениях метрополитена, горных выработках и на территории воинских частей.

Как сообщалось ранее, в Беларуси реформируется законодательство в сфере архитектуры, градостроительства и строительства. Согласно указу от 5 июня 2019 года №217, в стране вводятся новые виды технических нормативных правовых актов: строительные нормы, включающие требования в области безопасности зданий и сооружений, предназначенные для обязательного применения, и строительные правила, закрепляющие способы достижения строительных норм.

Действующие сейчас технические нормативные правовые акты других госорганов в части, устанавливающей обязательные требования при проектировании и строительстве объектов, будут признаваться утратившими силу после введения в действие новых строительных норм и правил.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в недавно созданном разделе "Строительные нормы и правила".-0-