Новые строительные нормы приняты в Беларуси

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 13 ноября 2020 года №81, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Среда обитания для физически ослабленных лиц". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию доступной среды жизнедеятельности, необходимой для социальной интеграции физически ослабленных лиц, при градостроительном планировании, возведении и реконструкции жилых и общественных зданий (сооружений), в том числе жилых домов с квартирами для таких лиц, зданий производственных предприятий, с учетом принципов универсального дизайна. Требования строительных норм при ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений применяются в объеме, соответствующем проектной документации, учитывая, что при ремонте и модернизации сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-