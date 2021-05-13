Новые стройнормы для гидротехнических сооружений приняты в Беларуси

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 16 ноября 2020 года №89, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Утверждены строительные нормы "Гидротехнические сооружения общего назначения". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к проектированию гидротехнических сооружений общего назначения. В документе говорится, что при проектировании таких сооружений следует обеспечивать и предусматривать их надежность на всех стадиях строительства и эксплуатации, максимальную экономическую эффективность строительства, постоянный инструментальный и визуальный контроль за состоянием самого сооружения и грунтов в основании, а также природными и техногенными воздействиями на них, защиту месторождений полезных ископаемых, необходимые условия судоходства, сохранность животного и растительного мира, минимально необходимый расход воды и др.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-