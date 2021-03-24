Новые стройнормы для инженерно-технических мероприятий гражданской обороны приняты в Беларуси

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые строительные нормы утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 ноября 2020 года №74, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом утверждены строительные нормы "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны". Они разработаны РУП "Стройтехнорм" и внесены главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры. Нормы будут введены в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования.

Эти нормы устанавливают требования к инженерно-техническим мероприятиям, в том числе по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Беларуси. Эти мероприятия предусматриваются при разработке градостроительных проектов общего, специального, детального планирования, предпроектной (предынвестиционной) и проектной документации, технические требования на которые выдаются органами госнадзора в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и гражданской обороны, а также при разработке проектов на возведение и реконструкцию объектов, попадающих в зоны повышенной опасности, и других объектов, к которым предъявляются требования в данной области.

Стройнормы не распространяются на объекты и защиту личного состава воинских частей, учреждений и иных организаций Вооруженных Сил Беларуси.

Со всеми действующими техническими нормативными правовыми актами в области строительства, а также с проектами документов в этой сфере можно ознакомиться на официальном сайте Минстройархитектуры (www.mas.gov.by) в разделе "Строительные нормы и правила".-0-