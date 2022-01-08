Новые технологии промышленности представят в Минске 5-8 апреля

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые технологии промышленности продемонстрируют в Минске 5-8 апреля на международных специализированных выставках "Металлообработка", "Машиностроение", "Сварка и резка", "Защита от коррозии. Покрытия", "Литметэкспо: литье и металлургия", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЗАО "Минскэкспо".

Тематика этого промышленно-технологического события охватывает широкий спектр технологий в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства, конструкционных материалов, ресурсосбережения.

В 2022 году на выставках "Металлообработка" и "Машиностроение" новые разработки продемонстрируют ведущие предприятия Министерства промышленности и Национальной академии наук Беларуси. Участники выставки готовят премьерные показы специально разработанных технических решений и проектов.

Выставка "Сварка и резка" продемонстрирует оборудование и технологии для сварки разнообразных материалов, их резки, наплавки, пайки и термической обработки, непосредственно материалы, оборудование для сварки оптических волокон, сварки под водой и в космосе и т.д.

Экспозиция "Защита от коррозии. Покрытия" сконцентрирует в одном месте материалы, технологии и оборудование для комплексного решения проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы механизмов и сооружений. Обширная тематика международной выставки литейного производства и металлургических технологий "Литметэкспо: литье и металлургия" позволит ознакомиться с новыми технологиями в отрасли.

Выставки предусматривают масштабную деловую программу. Специалисты смогут воспользоваться возможностью повышения профессионального уровня, посетив профильные конференции и семинары.-0-