Новый резидент с китайским капиталом зарегистрирован в "Великом камне"

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в качестве резидента 20 марта зарегистрирована компания корпорации "Синомач" (КНР) с проектом по созданию зоны научно-технического сотрудничества и инновационных разработок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

По проекту резидента в 2020-2021 годах предусмотрено строительство комплекса административных зданий для научных исследований, а также вспомогательной инфраструктуры.

На начальном этапе планируется реализовать четыре научно-исследовательских проекта, связанных с такими разработками, как оптические приборы, автомобильные датчики, полупроводниковые приборы и новые материалы. "В планах компании также реализация второго этапа проекта", - сообщили в индустриальном парке.

Корпорация "Синомач" - один из основных акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Китайская корпорация инжиниринга САМС, входящая в группу компаний "Синомач", выступает в качестве генерального подрядчика по строительству инженерно-транспортной инфраструктуры, заводов "МАЗ-Вейчай" и "Зумлион". Кроме того, резидентом парка "Великий камень" является компания "УайТиОу Технолоджи БиЭлЭр", которая также входит в состав корпорации.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика.-0-