Новый резидент "Великого камня" будет производить электронные платы

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "СМД Бай" (Беларусь, Латвия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

Компания планирует создать высокотехнологичное производство электронных изделий (плат) малой и средней серии. Они широко используются в таких сферах, как телекоммуникации и передача данных, медицина, автомобильная промышленность, приборостроение и другие. Продукция будет поставляться на рынок ЕАЭС.

Также резидент и СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" подписали договор об аренде помещения в одном из типовых производственных корпусов.

"Готовые производственные помещения в парке позволяют обеспечить для предприятий быстрое начало реализации проектов. Из 80 резидентов парка более 20% приобрели или арендуют производственные помещения. Кроме того, свыше трети резидентов, зарегистрированных в 2021 году, планируют размещаться на готовых производственных площадях. Данный тренд продолжится и в 2022 году", - отметили в пресс-службе.-0-