Новый резидент "Великого камня" будет производить реагенты для диагностики заболеваний

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - ООО "Китайско-белорусский центр инновационных биоинженерных технологий" (КНР), сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Компания будет производить реагенты для диагностики коронавируса и некоторых других заболеваний, а также для диагностики безопасности пищевых продуктов.
Новый резидент намерен сотрудничать с Национальной академией наук Беларуси. Произведенную продукцию планируется поставлять в страны ЕАЭС, Европейского союза и Китай.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-