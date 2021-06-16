Новый резидент "Великого камня" будет вести научные разработки в сфере беспилотного транспорта

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" сегодня зарегистрирован новый резидент - ООО "Технологии Великого камня" (КНР), сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу парка.

Предприятие будет вести научно-исследовательские разработки в сфере беспилотного транспорта. Компания планирует сотрудничать с Национальной академией наук и белорусскими машиностроительными организациями. Реализация проекта включает разработку программного обеспечения и тестирование беспилотных систем.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрирован 71 резидент из 13 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-