Новый резидент "Великого камня" займется созданием цифровых энергообъектов

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый, 85-й резидент. Им стало белорусское ООО "СинРубЭнерго" с научно-исследовательским проектом в области создания цифровых энергообъектов и умного города, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.
Компания будет вести разработку комплексных систем автоматизации и диспетчеризации. "В ходе реализации инвестиционного проекта новый резидент планирует осуществлять научные исследования, производство и продвижение на рынке комплексных систем автоматизации", - сказали в пресс-службе.
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-