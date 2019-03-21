ОАО "Гродно Азот" провело переговоры о сотрудничестве с бельгийской Tessenderlo Kerley International

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гродно Азот" провело переговоры с бельгийской компанией Tessenderlo Kerley International (TKI) по вопросам делового сотрудничества, сообщили БЕЛТА на предприятии.

На встрече, которая состоялась по инициативе бельгийской компании, были обсуждены перспективы развития взаимоотношений ОАО "Гродно Азот" и TKI. Делегации рассмотрели варианты дальнейшего взаимодействия, а также обсудили возможности сотрудничества с другими предприятиями нефтехимического комплекса Беларуси.

Фото ОАО "Гродно Азот"

На предприятии также рассказали о реализации в ОАО "Гродно Азот" инвестиционных проектов. Так, в конце февраля запущен новый цех по производству азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси. На предприятии приступили к строительству нового азотного комплекса. Интерес к проекту проявили компании из Китая, Швейцарии, Италии, Южной Кореи, Франции и Японии. На данный момент потенциальным подрядчикам передана конкурсная документация для подготовки технико-коммерческого предложения по строительству азотного комплекса под ключ. Представить компании, участвующие в конкурсе, должны не позднее 29 мая 2019 года, после чего работы будут оценены по специальной методике. Далее будет определен победитель и заключен контракт.

Tessenderlo Kerley International входит в состав Tessenderlo Group, которую в свою очередь с нашей страной связывают многолетние бизнес-отношения. В частности, уже более 17 лет Tessenderlo Group успешно сотрудничает с ОАО "Беларуськалий". В намерениях - укрепление и расширение бизнеса с другими белорусскими компаниями, в том числе и с ОАО "Гродно Азот", в части закупки аммиака и др.

ОАО "Гродно Азот" - известное на международном уровне предприятие, продукция которого поставляется в 35 стран мира. ОАО придерживается политики активной модернизации и обновления производственных мощностей.-0-