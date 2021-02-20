ОАО "Витязь" признано лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам 2020 года

20 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам работы в 2020 году признано ОАО "Витязь", сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации свободной экономической зоны Михаил Скурат.

Предприятие удостоено почетного звания с вручением свидетельства и переходящего знамени администрации СЭЗ за достижение лучших результатов в производственно-хозяйственной деятельности. Так, темп рост объема производства "Витязя" превысил 177%, выручка от реализации продукции увеличилась на 73,3%. При этом акционерное общество нарастило чистую прибыль более чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

"Витязь" обеспечил положительное внешнеторговое сальдо, экспорт товаров вырос почти в 2,5 раза. Отгружено инновационной продукции на сумму Br80,7 млн, темп роста этого показателя превысил 275%. В условиях пандемии коронавируса предприятию удавалось создавать рабочие места. За 2020 год численность трудового коллектива "Витязя" увеличилась почти на 5%, а средняя заработная плата работников выросла более чем на 27%.

Кроме того, традиционно при подведении итогов года администрация СЭЗ "Витебск" отметила отдельные достижения резидентов по пяти номинациям. Лучшими производителями 2020 года признаны сразу два предприятия. Это СООО "Натрикс", обеспечившее темп роста производительности труда 182,1% и выработку на одного работника более чем Br980 тыс., и ГЛУ "Полоцкий лесхоз" (283,6% и Br131,5 тыс. соответственно). За победу в номинации "Лучший инвестор" грамотой администрации СЭЗ награждено ООО "Цилиндерс-Бел". Компания запустила в 2019 году производство стальных бесшовных баллонов высокого давления на площадке СЭЗ "Витебск" в Орше и остается единственным производителем подобной продукции не только в Беларуси, но и в странах СНГ. В 2020 году "Цилиндерс-Бел" привлекло $9,4 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

За успехи во внешнеэкономической деятельности отмечены УП "Полимерконструкция", добившееся прироста экспорта товаров почти в 1,5 раза, и ИП "Декора Ист" (темп роста экспорта услуг составил 220%). В номинации "Лучший финансовый результат" отмечено ООО "Производственное объединение "Энергокомплект": несмотря на курсовые разницы, компания увеличила чистую прибыль почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Из них в 2020 году в качестве резидентов зарегистрировано шесть организаций с общим объемом заявленных инвестиций $35,3 млн, которые планируют создать не менее 100 рабочих мест.

В числе новичков пять компаний, созданных с участием зарубежных инвесторов, что составило 25% от общего количества новых резидентов с иностранным капиталом 2020 года всех белорусских СЭЗ. Бизнесмены из России, Канады, Ирландии и Азербайджана намерены реализовать проекты по организации производства пищевых жестяных банок, средств защиты и продукции специального назначения, спичечной соломки, построить фотоэлектрические станции для энергетического обеспечения деятельности резидентов, а также наладить выпуск пластичных смазочных материалов широкого температурного диапазона эксплуатации.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-