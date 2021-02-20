ОАО "Витязь" признано лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам 2020 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 20 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:33 Выпущено обновление информационного приложения сайта Исполкома СНГ для мобильных устройств Общество
12:26 В Жодино угонщик авто сам позвонил в милицию и сознался в преступлении Происшествия
12:09 Эксперты стран СНГ согласовали проект нормативов качества жизни Общество
12:01 Минобороны Японии сообщило о гибели двух человек во время тренировочного полета в США В мире
11:54 В России за сутки выявили 12 953 случая заражения COVID-19 В мире
11:46 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 февраля из-за тумана Общество
11:40 Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио Спорт
11:29 В Пинске при пожаре в квартире погиб мужчина Происшествия
11:24 В Лидском районе горел погрузчик Происшествия
11:20 Более 80 спортсменов приняли участие в чемпионате органов пограничной службы по рукопашному бою Общество
11:11 Ограничения на пересечение сухопутных границ США продлены до 21 марта В мире
11:03 В Слониме двое парней задержаны за вымогательство денег Происшествия
10:52 Белорусские баскетболисты сыграют с албанцами в квалификации чемпионата мира Спорт
10:44 Акция "Единый день безопасности" стартовала в Беларуси Общество
10:35 В Могилевской области при пожарах погибли два человека Происшествия
10:32 Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса "Ковивак" В мире
10:21 Более 1 тыс. человек эвакуировали из-за муссонных наводнений в Джакарте В мире
10:14 В Минске легковушка столкнулась с трамваем Происшествия
10:10 Лидер ведущей партии ЕС выступил за запрет экспорта в США сырья для производства вакцин В мире
09:58 ОАО "Витязь" признано лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам 2020 года Экономика
09:41 При пожаре в Оршанском районе погибли два человека Происшествия
09:28 VIP-гонка, любительские старты и полевая кухня - "Гомельская лыжня" приглашает на старты Регионы
09:13 Участниками профилактической спортландии в Докшицах станут трудные подростки, правоохранители и спасатели Регионы
09:00 Мингорисполком и облисполкомы проведут сегодня прямые телефонные линии Общество
09:00 Картина дня: о чем артисты Купаловского говорили с Лукашенко, эксперты об итогах ВНС и "Теплый дом" Общество
00:56 Стоимость биткоина превысила $56 тыс. и достигла исторического максимума В мире
00:26 В мире за сутки коронавирусом заразились более 384 тыс. человек В мире
19.02.21
19.02.21 23:57 Акции протеста в Испании снова переросли в беспорядки В мире
19.02.21 23:21 Двое детей погибли при пожаре в Абхазии В мире
19.02.21 22:39 "В нашем понимании он достаточно суровый" - в БСЖ прокомментировали приговор журналисткам "Белсата" Общество
Все новости
Все новости
Экономика
20 февраля 2021, 09:58

ОАО "Витязь" признано лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

20 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Лучшим резидентом СЭЗ "Витебск" по итогам работы в 2020 году признано ОАО "Витязь", сообщил корреспонденту БЕЛТА глава администрации свободной экономической зоны Михаил Скурат.

Предприятие удостоено почетного звания с вручением свидетельства и переходящего знамени администрации СЭЗ за достижение лучших результатов в производственно-хозяйственной деятельности. Так, темп рост объема производства "Витязя" превысил 177%, выручка от реализации продукции увеличилась на 73,3%. При этом акционерное общество нарастило чистую прибыль более чем в три раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

"Витязь" обеспечил положительное внешнеторговое сальдо, экспорт товаров вырос почти в 2,5 раза. Отгружено инновационной продукции на сумму Br80,7 млн, темп роста этого показателя превысил 275%. В условиях пандемии коронавируса предприятию удавалось создавать рабочие места. За 2020 год численность трудового коллектива "Витязя" увеличилась почти на 5%, а средняя заработная плата работников выросла более чем на 27%.

Кроме того, традиционно при подведении итогов года администрация СЭЗ "Витебск" отметила отдельные достижения резидентов по пяти номинациям. Лучшими производителями 2020 года признаны сразу два предприятия. Это СООО "Натрикс", обеспечившее темп роста производительности труда 182,1% и выработку на одного работника более чем Br980 тыс., и ГЛУ "Полоцкий лесхоз" (283,6% и Br131,5 тыс. соответственно). За победу в номинации "Лучший инвестор" грамотой администрации СЭЗ награждено ООО "Цилиндерс-Бел". Компания запустила в 2019 году производство стальных бесшовных баллонов высокого давления на площадке СЭЗ "Витебск" в Орше и остается единственным производителем подобной продукции не только в Беларуси, но и в странах СНГ. В 2020 году "Цилиндерс-Бел" привлекло $9,4 млн прямых иностранных инвестиций на чистой основе.

За успехи во внешнеэкономической деятельности отмечены УП "Полимерконструкция", добившееся прироста экспорта товаров почти в 1,5 раза, и ИП "Декора Ист" (темп роста экспорта услуг составил 220%). В номинации "Лучший финансовый результат" отмечено ООО "Производственное объединение "Энергокомплект": несмотря на курсовые разницы, компания увеличила чистую прибыль почти на 50% по сравнению с аналогичным показателем 2019-го.

Всего в СЭЗ "Витебск" реализуется 56 инвестиционных проектов с участием инвесторов из 15 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Из них в 2020 году в качестве резидентов зарегистрировано шесть организаций с общим объемом заявленных инвестиций $35,3 млн, которые планируют создать не менее 100 рабочих мест.

В числе новичков пять компаний, созданных с участием зарубежных инвесторов, что составило 25% от общего количества новых резидентов с иностранным капиталом 2020 года всех белорусских СЭЗ. Бизнесмены из России, Канады, Ирландии и Азербайджана намерены реализовать проекты по организации производства пищевых жестяных банок, средств защиты и продукции специального назначения, спичечной соломки, построить фотоэлектрические станции для энергетического обеспечения деятельности резидентов, а также наладить выпуск пластичных смазочных материалов широкого температурного диапазона эксплуатации.

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых восемь расположены в Витебске, пять в Оршанском районе, а также по одному в Новополоцке, Поставах и Полоцком районе.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск предприятие СЭЗ
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Фото ЕЭК Страны ЕАЭС согласовали дорожную карту по реализации транспортной политики
Фото из архива Поддержание ценовой стабильности и доступность товаров - что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году
Фото РИА Новости Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
Фото БЖД Осиповичский завод изготовил контейнеры-цистерны для Белорусской антарктической станции
Фото из архива Карточки некоторых банков могут не работать ночью 20 и 27 февраля
Фото из архива Госстандарт за два года запретил ввоз и обращение 56 наименований опасных СИЗов
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко о Купаловском театре: он не может быть потерян, это достояние нашего народа
Головченко: своевременно оказанная господдержка позволяет развивать и укреплять предприятия страны
Ковалев: белорусская модель экономического развития доказала свою эффективность
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1663 пациента с COVID-19, выписаны 1608
Топ-новости
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты подписано в Москве
Единый информационно-образовательный ресурс будет совершенствоваться - Карпенко
Акции по уборке снега во дворах с привлечением населения пройдут в Минске 20 февраля
Поддержание ценовой стабильности и доступность товаров - что будет в фокусе внимания МАРТ в 2021 году
Акция "Единый день безопасности" стартовала в Беларуси
ГАИ проведет 22-26 февраля профилактическое мероприятие "Гостехосмотр"
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
"Белавиа" начала выполнять регулярные рейсы в Дубай
Четверых адвокатов лишили лицензии за дискредитирующие действия
Брифинг по вопросам реагирования на события на АЭС пройдет 22 февраля в БЕЛТА
Пархамович об итогах 2020 года: ситуация в стройкомплексе Беларуси стабильная и контролируемая
Червяков: в эпоху глобализации стране важно иметь собственный бренд
Суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка продолжится 22 февраля
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
погода погода
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.