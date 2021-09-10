Объем инвестпрограммы Минска сокращен примерно на Br11 млн

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В инвестиционную программу Минска на этот год внесены изменения - основные средства концентрируются на вводимых объектах с высокой степенью готовности. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты на 29-й сессии Мингорсовета, передает корреспондент БЕЛТА.

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала, что общий объем инвестиционной программы города на этот год сокращается с Br924,7 млн до Br913,5 млн, то есть примерно на Br11 млн.

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