Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в I полугодии вырос на 11,3%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства СЗАО "БЕЛДЖИ" в первом полугодии 2020 года увеличился на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил Br262,3 млн. Речь об этом шла сегодня на встрече председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяны Рунец с коллективом предприятия, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты белорусского парламента.

Во время встречи с коллективом предприятия. Фото Совета Республики

Во время встречи обсуждались условия труда работников, зарплаты, финансово-экономическая деятельность предприятия. В сложных условиях, которые складывались в первом полугодии в мировой экономике из-за пандемии, "БЕЛДЖИ" не останавливал конвейер. Все заказы с заключенными договорами выполнялись без ограничений. "Объем промпроизводства за первое полугодие 2020 года увеличился на 11,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт увеличился до $56,8 млн", - проинформировали в пресс-службе.

В центре внимания были также пути улучшения качественных показателей развития предприятия - соблюдения дисциплины расчетов, недопущения роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей, просроченной задолженности по кредитам и займам и др.

Сенатор посетила выставочный зал предприятия, побывала в цехах сварки и сборки, на участке предпродажной подготовки (PDI), а также лично протестировала на треке две новые модели - электромобиль Geely Geometry A и молодежный городской кроссовер Geely Coolray (SX-11). По мнению Татьяны Рунец, белорусский автопром достиг серьезных успехов благодаря поддержке со стороны государства. Качество отечественных автомобилей не уступает многим европейским брендам, отметила она.-0-

Фото Совета Республики