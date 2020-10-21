Объем строительства электрифицированных многоэтажек в Беларуси в 2021 году планируют удвоить

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем строительства многоквартирных жилых домов, в которых электроэнергия будет использоваться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, в 2021 году планируют увеличить вдвое. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с трудовым коллективом филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

"Строительству электрифицированного жилья уделят особое внимание с учетом предстоящего ввода в эксплуатацию Белорусской атомной электростанции, - отметил Виктор Каранкевич. - В 2020 году в стране планируется построить такие многоквартирные дома общей площадью 135 тыс. кв.м. В следующем году стоит задача удвоить этот объем".

Продолжат подключать к электроэнергии для этих целей и индивидуальные жилые дома. В январе - августе текущего года зарегистрировано почти 16 тыс. запросов о выдаче для граждан технических условий на присоединение электроустановок одноквартирных жилых домов к электрическим сетям для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, 78% из них удовлетворены. Информация о тех, кто не получил техусловия, аккумулируется и используется при формировании перспективных планов реконструкции электросетей.

Министр проинформировал участников встречи о ключевых результатах модернизации белорусской энергосистемы за последние 10 лет, рассказал о ходе реализации проекта по сооружению БелАЭС, затронул тему развития в стране электротранспорта. Виктор Каранкевич также ответил на вопросы работников организации, которые касались перспектив модернизации электросетевой инфраструктуры, тарифов на электроэнергию, эпидемиологической ситуации, возможностей дальнейшего укрепления материально-технической базы филиала Госэнергогазнадзора по Минску и Минской области. Руководитель Минэнерго дал на них необходимые разъяснения.

"Такой открытый диалог в трудовых коллективах - хорошая возможность получить обратную связь, на месте услышать имеющиеся вопросы и предложения", - резюмировал руководитель ведомства.-0-