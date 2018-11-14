Общий объем инвестиций в свободные экономические зоны может достичь $1 млрд

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем инвестиций в свободные экономические зоны планируется довести до $1 млрд. Об этом сегодня на парламентских слушаниях о правовых и практических аспектах улучшения инвестиционного климата в Беларуси сообщил министр финансов Максим Ермолович, передает корреспондент БЕЛТА.

СЭЗ необходимо дополнительное развитие инженерной и транспортной инфраструктуры. "Инвестиции, которые предполагается привлечь у международных финансовых институтов, позволят довести объем общих инвестиций в свободные экономические зоны до $1 млрд", - проинформировал Максим Ермолович.

Сегодня налоговая нагрузка для резидентов СЭЗ составляет 3,9%. Проект новой редакции Налогового кодекса предусматривает дополнительные меры налогового стимулирования, льготы и преференции для резидентов.

"Для совершенствования инвестиционной деятельности в СЭЗ без временного ограничения на весь период их функционирования до 31 декабря 2049 года предусматривается освобождение от налога на прибыль в части полученной резидентами СЭЗ прибыли от реализации товаров собственного производства", - сказал Максим Ермолович.

Министр напомнил, что для развития СЭЗ и более активного привлечения национальных и иностранных инвестиций глава государства принял решение о расширении границ свободных экономических зон. Это позволит разместить резидентов с учетом перспектив их развития, организовать новые рабочие места, оптимально задействовать свободные земельные участки, отметил глава Минфина.-0-