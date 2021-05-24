Общий рынок ювелирных изделий начал действовать в ЕАЭС

24 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в рамках Евразийского экономического союза вступило в силу с 24 мая. Документ позволит обеспечить свободное перемещение ювелирных изделий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Соглашение предусматривает, что для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС будут созданы условия для взаимного признания пробирных клейм государств союза, благодаря которому не потребуется повторного клеймения, - отметил член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян. - Как ожидается, это позволит снизить временные и финансовые затраты предпринимателей, а также активизировать внутренний рынок ЕАЭС".

Для обеспечения в союзе взаимного признания пробирных клейм страны ЕАЭС будут проводить перекрестные обзорные визиты - это даст возможность убедиться, что пробирные инспекции работают на приемлемом уровне и соответствуют требованиям к опробованию, анализу и клеймению, которые утверждены в союзе. По итогам обзорных визитов все страны должны будут получить положительное заключение о соответствии уровня госконтроля для свободного перемещения ювелирных изделий.

Как отметил министр ЕЭК, предусмотрено, что национальные уполномоченные органы будут обмениваться информацией о нарушениях в рамках трансграничной торговли с тем, чтобы своевременно предпринимать соответствующие меры и не допускать обращения некачественной ювелирной продукции на евразийском рынке.

"Рынок ювелирных изделий в странах ЕАЭС еще недостаточно реализовал свой потенциал: взаимный товарооборот находится на скромном уровне, - констатировали в ЕЭК. - В предпандемийный период взаимная торговля составляла порядка $126 млн. Это без учета ситуации прошлого года, которая оказала существенное влияние на рынок, сократив его примерно на 30%. Вместе с тем совокупный объем экспорта ювелирных изделий на рынке третьих стран практически в пять раз превышает объем взаимной торговли ($705 млн)".

Соглашение создаст условия в том числе для появления в ЕАЭС кооперационных проектов, которые позволят объединить производителей и национальные компетенции ювелирного дела для выхода евразийской ювелирной продукции на глобальные рынки.

"Основные преимущества евразийского ювелирного рынка для потребителей - это гарантия качества, доступные цены, расширенный ассортимент, а также повышение защиты прав потребителей стран ЕАЭС. Покупать ювелирную продукцию станет во многом безопаснее за счет сближения в союзе национального пробирного контроля и создания предсказуемого и понятного пространства доверия для потребителей. Обеспечить это удастся на основе лучших мировых практик, которые отражены в соглашении. Например, практика обзорных визитов, которые активно применяются в международных организациях в сфере драгоценных металлов и камней", - резюмировали в пресс-службе.

Данное соглашение было подписано в 2019 году премьер-министрами стран ЕАЭС.-0-